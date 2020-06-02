​​​​​​​تعزيزات عسكرية جديدة للاحتلال التركي إلى إدلب

وبحسب المرصد أن الرتل توجه نحو المواقع التركية ضمن منطقة ما تسمى خفض التصعيد.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3825 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7135 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 10400 جندي تركي.

وكانت القوات الحكومية السورية استقدمت تعزيزات يوم أمس إلى إدلب وسط حديث عن عملية عسكرية محتملة فيما إذا فشلت المفاوضات الروسية التركية حول طريق حلب اللاذقية.

(ي ح)