​​​​​​​تعزيزاً لدور لجانه في خدمة الأهالي.. مجلس الصحّة بحلب يفتتح دورة طبّية تدريبيّة

ويسعى مجلس الصحّة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى تفعيل دور لجانه الموجودة ضمن كومينات ومجالس الحي، بفتح دروات طبّية شاملة.

وينظّم التدريب كل 6 أشهر أو مرة واحدة في العام بحسب عدد أعضاء لجنة الصحة، وتستمر مدة الدورة التدريبية 15 يوماً يتلقّون فيها دروساً نظرية وعمليّة، وسيتمّ تسيير الدورة ضمن حي الشيخ مقصود بقسميه الشرقي والغربي وحي الأشرفية.

ويُدرّب الأعضاء من قبل كادر طبّي من مختلف الاختصاصات.

الرئيس المشترك لمجلس الصحة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية نشأت زيبار أوضح بأنّ برنامج الدورة الطبّية: "يركّز على الإسعافات الأولية وتعليمهم العلامات الحيوية، وكيفية التعامل أثناء مصادفة حالات كالجروح والحروق والنزف أو التسمّمات الغذائية واللّدغات، وبعض أمراض الأطفال والنساء وبعض التحاليل".

وبيّن زيبار الهدف من افتتاح هذه التدريبات بالقول: "نهدف لتقديم المساعدة للأهالي ضمن كوميناتهم، حيث قرّر مجلس الصحة تخصيص غرفة داخل كل كومين على مبدأ عيادة تحتوي على كافّة مستلزمات الإسعافات الأوّلية".

(س ر/إ)

ANHA