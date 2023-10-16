​​​​​​​تعيين السفير ديفيد ساترفيلد مبعوثاً خاصاً للقضايا الإنسانية في الشرق الاوسط.

أعلن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، تعيين السفير ديفيد ساترفيلد، مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، حيث سيركز على ضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء المنطقة، بحسب ما نقلته الحرة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن: "الخبرة الدبلوماسية للسفير ساترفيلد، وعقوداً من العمل في التعامل مع بعض الصراعات الأكثر تحدياً في العالم، ستكون مفيدة في جهودنا المستمرة لمعالجة القضايا الإنسانية في المنطقة".

وسيقود المبعوث الخاص ساترفيلد "الدبلوماسية الأميركية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك العمل على تسهيل تقديم المساعدة المنقذة لحياة الأشخاص الأكثر ضعفاً وتعزيز سلامة المدنيين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء الولايات المتحدة".

من هو ساترفيلد؟

وشغل المبعوث الخاص منصب مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، ومديراً للشؤون العربية والعربية الإسرائيلية في وزارة الخارجية، ومديراً لشؤون الشرق الأدنى في طاقم مجلس الأمن القومي من عام 1993 إلى عام 1996، حيث عمل بشكل أساسي "على عملية السلام العربية الإسرائيلية" وفق موقع الخارجية الأميركية.

(س ع)