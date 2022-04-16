​​​​​​​تايوان: تهديدات الصين لن تؤدي إلا لزيادة الدعم الغربي للجزيرة

وألقت بكين باللوم على المشرعين، بمن فيهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب مينينديز، في إثارة التوترات خلال رحلتهم "الاستفزازية"، بحسب وكالة رويترز.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة، أدانت وزارة الخارجية التايوانية رد فعل الصين "المتشدد والسخيف" على الزيارة، وهي الأولى لمجموعة من المشرعين الأميركيين هذا العام.

وجاء في البيان أن "تهديد الحكومة الاستبدادية للحزب الشيوعي الصيني بالقوة ضد تايوان لن يؤدي إلا إلى تقوية إرادة الشعب التايواني للدفاع عن الحرية والديمقراطية، وسيجذب أيضاً دعم الولايات المتحدة لتايوان ديمقراطي".

وقالت الوزارة إن تايوان ستواصل تعميق التعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل للدفاع عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، ومنع "التوسع المستمر" للصين.

وقال السيناتور الأميركي، بن ساسي، أحد النواب الستة من الحزبين الذين زاروا تايوان والتقى الرئيسة تساي إنغ ون، في بيان إن الصين لا يمكنها أن ترهق الولايات المتحدة أو ممثليها المنتخبين.

وأضاف: "إن الشعب الأميركي ليس لديه حب للطغاة وبدلاً من ذلك يدعم بشكل غريزي شعب تايوان المحب للحرية".

وفي حين أن الولايات المتحدة ليست لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، فهي أكبر داعم ومورد دولي للأسلحة للجزيرة. وقد أدى ذلك إلى توتر العلاقات الصينية الأميركية.

وتقول حكومة تايوان إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليوناً فقط هم من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

(م ش)