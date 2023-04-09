​​​​​​​تايوان: رصد سفن وعشرات الطائرات الصينية حول الجزيرة

بدأت الصين، السبت، في مضيق تايوان تدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة، وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي، في اليوم الأول من مناورات تستمر حتى الإثنين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت في الساعات الـ 24 الماضية 71 طائرة للقوات الجوية الصينية و9 سفن من قوات البحرية حول الجزيرة، وفق ما نقلته رويترز.

وقال المتحدث باسم الجيش الصيني، شي يي، في بيان إن هذه المناورات تشكل: "تحذيراً جدياً من التواطؤ بين القوى الانفصالية التي تسعى إلى استقلال تايوان والقوى الخارجية، وكذلك من أنشطتها الاستفزازية".

وأوضح الجيش الصيني أن: "المناورات التي تشمل دوريات أيضاً، ضرورية لحماية سيادة الصين ووحدة أراضيها وسلامتها".

وقالت السلطات البحرية في فوجيان - إحدى مقاطعات الصين الساحلية، وتقع على مضيق تايوان في الجزء الجنوب شرقي للصين- إن مناورات بالذخيرة الحية ستُجرى الإثنين في مضيق تايوان قرب ساحل هذه المقاطعة الواقعة مقابل الجزيرة.

ويبلغ عرض أضيق جزء من مضيق تايوان بين الساحل الصيني والجزيرة نحو 130 كلم.

وحذّر المحلل العسكري، سونغ تشونغ بينغ، من أن هذه التدريبات ذات البعد "العملياتي" تهدف إلى إثبات أنه "إذا تكثفت الاستفزازات" سيكون الجيش الصيني مستعداً "لتسوية مسألة تايوان نهائياً"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ورأت تايبيه أن المناورات تهدد "الاستقرار والأمن" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها "تتابع الوضع" وكلفت الجيش "الرد" على النشاطات العسكرية الصينية.

وبعد ساعات على إعلان بكين هذه التدريبات، التقت تساي وفداً من الكونغرس الأميركي يزور الجزيرة.

وأكد مايكل ماكول، رئيس الوفد والمسؤول عن مبيعات المعدات العسكرية الأميركية إلى دول أجنبية، أن واشنطن تعمل على إمداد تايوان بالأسلحة سريعاً.

وقال ماكول: "نفعل ما بوسعنا في الكونغرس لتسريع هذه المبيعات ومدكم بالأسلحة التي تحتاجون إليها للدفاع عن أنفسكم، وسنؤمن تدريباً لجيشكم، ليس من أجل الحرب بل من أجل السلام".

تأتي هذه التدريبات العسكرية في مضيق تايوان في أجواء توتر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة.

رداً على ذلك، توعدت بكين على الفور باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".

(د ع)