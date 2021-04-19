​​​​​​​تايوان: نسعى لصواريخ كروز بعيدة المدى من أميركا

بينما تقوم تايوان بتطوير صواريخها بعيدة المدى، لمنحها القدرة على الرد في عمق الصين في حالة نشوب حرب، فإنها تتطلع أيضًا إلى الولايات المتحدة للمساعدة في تزويدها بأسلحة أكثر تقدمًا.

وردًّا على سؤال في البرلمان عن أنظمة الأسلحة التي ترغب تايوان في شرائها لكن الولايات المتحدة لم تقل بعد إنها تستطيع ذلك، قال رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي بوزارة الدفاع التايوانية لي شيه-تشيانغ: "ما زلنا في طور البحث عنها من الولايات المتحدة، قنوات الاتصال سلسة وطبيعية للغاية"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

ويمكن أن يصل مدى الصاروخ (AGM-158 JASSM) المملوك لشركة لوكهيد مارتن إلى ما يقرب من 1000 كيلومتر (621 ميل) اعتمادًا على الطراز، ويتم تثبيته على الطائرات بما في ذلك طائرات F-16، التي تشغلها تايوان.

وتقول شركة لوكهيد مارتن إن الصاروخ مصمم لتدمير أهداف عالية القيمة وحسنة الدفاع وثابتة وقابلة للنقل، ويتم إطلاقه بعيدًا بما يكفي لإبقاء طائرة الإطلاق بعيدة جدًّا عن أنظمة الدفاع الجوي للعدو.

وكثفت الصين نشاطها العسكري بالقرب من تايوان، حيث تحاول إجبار الحكومة في تايبيه على قبول مزاعم بكين بالسيادة.

والقوات المسلحة التايوانية، التي تضاءلت أمام الصين، هي في خضم برنامج تحديث لتقديم رادع أكثر فاعلية، بما في ذلك القدرة على الرد في القواعد البعيدة عن ساحل الصين في حالة نشوب صراع.

(م ش)