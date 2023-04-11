​​​​​​​تايوان ترصد سفن حربية وطائرات صينية في محيطها

باشرت الصين، السبت، مناورات عسكرية حول تايوان لثلاثة أيام أجرت خلالها محاكاة لغارات على أهداف محددة ولضرب طوق حول الجزيرة.

وغداة إعلان بكين نهاية مناوراتها العسكرية الواسعة، صرحت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 9 سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة، الثلاثاء.

وأضافت وزارة الدفاع أن الصين حشدت: "طائرات عسكرية صباح الثلاثاء وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب"، مشيرة إلى أن السفن رُصدت قرابة الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (الساعة الثالثة ت غ)، حسب فرانس برس.

وأتت المناورات العسكرية رداً على لقاء جرى الأسبوع الماضي بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي في كاليفورنيا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الأحد، أنّ الصين أجرت: "محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة بها".

(د ع)