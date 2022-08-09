​​​​​​​تايوان تنظم مناورات عسكرية وتتهم بكين بالإعداد لغزوها

وأعلنت تايوان انطلاق مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تحاكي صد هجوم من الصين، إذ قال المتحدث باسم فيلق الجيش الثامن التايواني لو ووي جي أن: "التدريبات بدأت في محافظة بينغتونغ الجنوبية بعد وقت قصير من الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية"، مضيفاً أن التدريبات ستنتهي في حوالي الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

من جهته، صرّح وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، اليوم الثلاثاء، بأن الصين تجري تدريبات جوية وبحرية تطوق الجزيرة، وذلك استعداداً لغزوها وتغيير الوضع الراهن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكان جوزيف وو قد أعرب في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عن قلقه من أن "الصين ستشن فعلاً حرباً ضد تايوان. لكن ما تقوم به حالياً هو محاولة إخافتنا، وأفضل طريقة للتعامل مع الأمر هو إظهار أننا لسنا خائفين من الصين".

وتابع رئيس دبلوماسية تايوان متهماً الصين بأنها "تهدد تايوان دائماً منذ سنوات، وهي تصبح أكثر جدية في السنوات الأخيرة، لقد كانت كذلك دائماً، سواء قامت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بزيارة تايوان أم لا، تهديد الجيش الصيني لتايوان كان موجوداً دائماً. وهذه الحقيقة التي يجب أن نتعامل معها".

وأعلنت تايوان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن اعتزامها إجراء مناورات عسكرية في الجنوب لاختبار الجاهزية القتالية بالذخيرة الحية في محافظة بينغتونغ تشمل مدافع هاوتزر، كما يجري مناورات في أيلول المقبل.

يشار إلى أن الصين كانت قد أجرت مؤخراً أكبر مناورات عسكرية حول تايوان منذ عقود، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة.

(د ع)