وأجرى الجيش التايواني، الخميس، تدريبات جديدة بالذخيرة الحية بعدما أنهت بكين أكبر مناورة عسكرية حول الجزيرة التي تعتبرها الصين "جزءاً لا يتجزأ" من أراضيها.

وقال المتحدث باسم "الفيلق الثامن"، لو ووي جي، إن القوات التايوانية أطلقت قذائف مدفعية وقنابل مضيئة في إطار التدريبات الدفاعية، وفقاً لوكالة فرانس بريس.

وأضاف أن هذه المناورات في مقاطعة بينغتونغ (جنوب) بدأت في الساعة 08,30 (00,3 ت غ) واستمرت ساعة، وظهرت في بث مباشر قطع مدفعية مصطفة على الساحل وجنود موزعون في وحدات تطلق القذيفة تلو الأخرى باتجاه البحر.

في الوقت نفسه، أعلن مكتب الشؤون التايوانية الصيني في "كتاب أبيض"، الأربعاء، أن بكين لا "تتخلى عن استخدام القوة" ضد جارتها وتحتفظ "بإمكانية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة".

وقالت الوثيقة "نحن على استعداد لخلق مساحة واسعة (للتعاون) من أجل تحقيق إعادة التوحيد السلمي، لكننا لن نترك أي مجال لأعمال انفصالية تهدف إلى تحقيق استقلال زائف لتايوان".

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، الخميس، إن تايوان ترفض نموذج "دولة واحدة ونظامان" الذي اقترحته بكين في "الكتاب الأبيض".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جوان أو، في مؤتمر صحفي في تايبيه، إن شعب تايوان فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله، مضيفة أن "الصين تستغل زيارة بيلوسي كذريعة لترويع الشعب التايواني"، وفقاً لـ "رويترز".

(د ع)