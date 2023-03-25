​​​​​​​تاس : بوتين يعلن نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء

ووفق ما نشرته وكالة إيتار تاس الروسية عن بوتين أن موسكو لا تنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا بل تعيد تموضعها هناك كما تفعل الولايات المتحدة في أوروبا.

مشيراً إلى أن روسيا سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مؤكداً أن روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التي لم تستخدمها بعد.

ونقلت روسيا عشر طائرات إلى روسيا البيضاء قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية.

يذكر أن، الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، أكد أن روسيا ستواصل تزويد بلاده بالمعدات العسكرية والأسلحة لصالح القسم البيلاروسى من المجموعة الإقليمية المشتركة لقوات دولة الاتحاد.

وقال لوكاشينكو: "نحن سنتسلم طائرات حربية من طراز (سو-30 إس إم) ومروحيات حربية من طراز (مي-35) وناقلات جند مدرعة، بالإضافة إلى الأسلحة والصواريخ والذخيرة الأخرى".

(سـ)