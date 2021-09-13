​​​​​​​تعريفاً بمخرجات مؤتمره.. تجمّع نساء زنوبيا يعقد اجتماعاً لنساء هجين

أقيم الاجتماع في مجلس الشهيد "عبد الوهاب الصبيح" في بلدة هجين، بحضور عشرات النساء وممثلات عن مجالس المحلية والمدنية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس الشعب في هجين، عايدة الجولان، وعرّفت التجمع بأنه "تنظيم نسائي سياسي اجتماعي واقتصادي أيكولوجي، ينظم جميع النساء من كافة الشعوب والثقافات في سوريا.

وأضافت: "يعمل التجمع على تنظيم وتوحيد طاقات وجهود المرأة السورية، والنهوض بواقع المرأة وتمكينها على كافة المستويات، كما يناضل ضد جميع أشكال الإبادة الجسدية والثقافية والتميز الجنسي والقومي والسلطوي".

وعلى هامش الاجتماع، تحدثت شهرزاد الجاسم، عضوة الهيئة الإدارية لتجمع نساء زنوبيا في دير الزور، لوكالتنا، وأشارت إلى أن المؤتمر التأسيسي للتجمع، طرح مخرجات أهمها توحيد صف النساء والتنسيق والعمل، وشرح مبادئها وأهدافها التي تضمن حقوق المرأة وتعريف القوانين لحماية المرأة.

بدورها، بيّنت عضوة لجنة المرأة في مجلس الشعب في هجين، ختام حدو، المشاركة في الاجتماع: "أن تجمّع نساء زنوبيا سيوحد صفوف كافة النساء، ويصون حقوقهن ويمكّنهنَّ من قيادة المرحلة والمجتمع. وإلى اليوم نعتز بما وصلنا إليه من النضال والتنظيم.

وانتهى الاجتماع بالنقاش على مخرجات التجمع وبنود النظام الداخلي.

وتجدّر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع هو الثالث، الذي تنظمه حركة التجمع لنساء زنوبيا في دير الزور.

(ف ع/ س و)

ANHA