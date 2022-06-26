​​​​​​​تعريفاً بفكره.. المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان تعقد اجتماعاً لوجهاء العشائر في ديرك

عقدت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان اليوم، اجتماعاً لوجهاء العشائر والمثقفين ولجان الصلح، وذلك في مركز وجهاء العشائر في مدينة ديرك، بحضور الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، فرزندا منذر، كلمة قال فيها: "لدينا هدفان من الحملة هي التعريف بفكر وفلسفة القائد أوجلان والقيام بالنشاطات من أجل حريته الجسدية بمشاركة الوطنيين ووجهاء العشائر والديمقراطيين وكافة شرائح المجتمع".

وأكد "أن حرية القائد أوجلان هي ضمان تحقيق حرية كردستان وحل قضايا الشرق الأوسط؛ لذا علينا النضال من أجل الضغط على منظمات حقوق الإنسان والرأي العام لكسر العزلة على القائد أوجلان؛ لأنه ينادي ببناء مجتمع ديمقراطي وسياسي وإيكولوجي وأخلاقي".

(ك-ع/ف)

ANHA