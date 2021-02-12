​​​​​​​طارق جوهر: أردوغان يصدر أزماته إلى الخارج عبر شنّ الهجمات

وبدأت تركيا يوم الـ 10 من شباط/ فبراير الجاري، شن هجمات احتلالية جديدة تستهدف فيها جبل غاري، تستخدم فيها الطائرات الحربية والمروحية، إلى جانب الجنود على الأرض، وأكدت قوات الدفاع الشعبي في بيان إن نقل الجنود إلى جبال غاري حصل من القواعد التركية في باشور كردستان، والواقعة تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال المستشار الإعلامي في لجنة الثقافة والشباب في برلمان باشور كردستان، طارق جوهر، في هذا السياق، إن الغارات التركية على إقليم كردستان ليست جديدة وإنما هي امتداد لما تقوم به تركيا خلال السنوات الماضية.

ولفت جوهر إلى أن آخر الهجمات الاحتلالية الموسعة ضد قرى في إقليم كردستان بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني كانت قبل أشهر، ولكن فصل الشتاء أجلّ الكثير من الهجمات لذلك بدأت أنقرة الآن بمواصلة هذه الهجمات للاستفادة من "التفاهم الذي أبداه رئيس وزراء العراق خلال زيارته لأنقرة قبل أكثر من شهر".

وأضاف جوهر في تصريح خاص لوكالتنا: "إن تركيا الأردوغانية تطمح بأن توسع نفوذها كدولة وتسعى إلى بناء إمبراطورية جديدة في هذه المنطقة بداية من شمال سوريا عندما قام النظام التركي في 2019 باحتلال كثير من المناطق في روج آفا، ثم امتد نفوذه إلى ليبيا، ثم التدخل في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان"، مشيرًا إلى أن هذه السياسة التوسعية الأردوغانية ليست جديدة.

وأشار المستشار الإعلامي في لجنة الثقافة والشباب في برلمان باشور كردستان، إلى أن تركيا تعاني داخليًّا من أزمات سياسية اقتصادية وأمنية، لافتًا إلى أن الديمقراطية في تركيا بدأت تتراجع كثيرًا في عهد أردوغان وأصبحت السجون ممتلئة بالسجناء البرلمانيين الكرد من مختلف المدن، وكذلك الصحفيين، وأصبحت حرية الصحافة ضيقة جدًّا ويتعرض كل صحفي يفكر بانتقاد أردوغان لملاحقات أمنية، وقال: "هذه كلها تدفع بالحكومة التركية وعلى رأسها أردوغان لتصدير أزماتهم الداخلية إلى الخارج، والتمسك بشماعة حزب العمال الكردستاني لمواصلة صراعها".

وتوقع جوهر أنه بعد الانتخابات الأميركية وتغيير سياسات أميركا عقب وصول جو بايدن إلى الحكم وتوزيع مهامه على فرق جديدة، أن تمر تركيا بأزمة حقيقية في علاقتها بأميركا، وربما تتعرض للكثير من الضغوطات الأوروبية الأميركية لإنهاء نفوذها وتوسعاتها في المنطقة، موضحًا أن هناك أكثر من 50 سيناتور أميركي طلبوا من الرئيس الجديد جو بايدن التعامل بجدية وحزم مع أردوغان وإجباره على إنهاء سياسة القتل التي ينتهجها ضد الكرد، سواء داخل تركيا أو في سوريا أو حتى إقليم كردستان العراق.

وأكد المستشار الإعلامي في لجنة الثقافة والشباب في برلمان باشور كردستان، أن تركيا تمر بمرحلة عزلة دولية في السياسة الخارجية، وداخليًّا مقبلة على انتخابات، ولذلك يحاول أردوغان بشتى الوسائل أن يعمل على تحقيق انتصارات في الانتخابات القادمة، وذلك من خلال شن الهجمات على الكرد.

(ح)

ANHA