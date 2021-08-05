​​​​​​​تعرض 3 شبان من روجآفا للضرب المبرح على يد الجندرمة التركية

وأفادت مصادر محلية لوكالتنا أنه وبتاريخ 5 آب الجاري في حوالي الساعة الـ 01:30 بعد منتصف الليل حاولت مجموعة من الأشخاص الدخول من قرية تل بشك التابعة لناحية تربه سبية إلى باكور كردستان، وبعد قطعهم الحدود ألقى حرس الحدود التركي القبض على 3 منهم.

وبحسب المعلومات أن الأشخاص الثلاثة تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح على يد حرس الحدود التركي، وفي حوالي الساعة الـ05:00 فجراً ألقوا بهم صوب أراضي روجآفا.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالتنا أن الأشخاص الثلاثة الذين تعرضوا للضرب والتعذيب هم كل من "حسين صلاح الدين محمد، جوان جمعة جولو، فارس عبدالرحمن حسو".

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ANHA