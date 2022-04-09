​​​​​​​تعرّض 5 نساء لجريمة الاغتصاب من قبل طبيب معروف في جنوب كردستان

كشف النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في برلمان إقليم جنوب كردستان أبو بكر هلدني، الجمعة، عن تعرض 5 نساء لجريمة الاغتصاب من قبل طبيب معروف في الإقليم.

وقال هلدني في تصريح صحفي، إن إحدى النساء الخمسة كشفت له أن أحد أطباء التجميل في السليمانية اغتصبها ومن ثم وعدها بالزواج بعد أن أصبحت حاملاً"، وفقاً لما نقلته وكالة روج نيوز.

مضيفاً أن "الطبيب اغتصب أربع نساء أخريات بعد الاحتيال عليهن باسم الزواج، حسب قول الضحية"، مشيراً إلى أنه "طبيب معروف على مستوى الإقليم".

فيما ذكر بيان لوزارة الصحة في إقليم جنوب كردستان، أن وزير صحة إقليم جنوب كردستان سامان برزنجي قد تباحث في اتصال هاتفي مع البرلماني، وطلب منه تفاصيل الموضوع من اسم وعنوان الطبيب والأدلة التي يمتلكها، بغية تحريك الادعاء العام حول الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطبيب.

لافتاً إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الأطباء والادعاء العام ستحقق وستتخذ الإجراءات القانونية أمام هذا "الاعتداء" البعيد عن آداب وأخلاقيات مهنة الطب.

(ي م)