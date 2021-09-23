​​​​​​​تعقيم مرافق ريف دير الزور الشرقي والطريق الواصل بين أبو حردوب والباغوز

وبدأت مجالس البلديات والمجالس المحلية عملية التعقيم، بدعوة من مجلس دير الزور المدني، تزامناً مع الحظر الكلي المفروض على منطقة الفرات بريف دير الزور الشرقي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستمر عملية التعقيم حتى يوم غد الجمعة، حتى تغطي جميع المناطق في الريف الشرقي وصولاً إلى بلدة الباغوز.

وتشارك في العملية جميع بلديات الريف الشرقي، بمساعدة كادر متخصص من كل بلدية وسيارات الدفاع المدني، بالإضافة إلى صهاريج نقل المياه.

وتستهدف الطريق العام ومناطق تجمّع الناس والساحات العامة والأسواق والمجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية.

يشار إلى أن مجلس المنطقة الشرقية في دير الزور، التابع للإدارة المدنية ضمن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد أصدر، الثلاثاء، قراراً بفرض حظر كامل على منطقة الفرات بريف دير الزور الشرقي لمدة 10 أيام.

وجاء القرار بعد عقد اجتماع لخلية الأزمة من أجل مكافحة أزمة فيروس كورونا، وذلك على خلفية تزايد عدد الإصابات والوفيات بكورونا.

(ث ع/ س ر)

ANHA