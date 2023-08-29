​​​​​​​تعنّت حكومة دمشق أدى إلى انفجار الشارع من جديد

تستمر الاحتجاجات التي ينظمها أبناء الداخل والجنوب السوري المناهضة لسياسة حكومة دمشق، والمطالبة بحل الأزمة السورية على الصعيد السياسي والاقتصادي.

وعن التظاهرات وردود الفعل من قبل الشعب السوري في الداخل والجنوب السوري، أوضح المتحدث باسم حزب سوريا المستقبل موفق الأحمد أن: "تعنّت الحكومة السورية وعدم انفتاحها على الحوار أدى إلى انفجار الساحات في معظم المدن السورية".

وبيّن أن الأحداث الأخيرة التي حصلت في السويداء وحركة 10 آب، هي امتداد للثورة السورية، ثورة الكرامة التي انطلقت شرارتها عام 2011 من مدينة درعا السورية.

وأشار موفق الأحمد إلى أن: "هذه المطالب مطالب حق للشعب المنكوب، وتُعبّر عن إرادة السوريين، حيث رُفعت الشعارات التي تطالب باللا مركزية التي دعت إليها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، منذ انطلاق الثورة السورية، ومنذ الحراك الشعبي في مناطق شمال وشرق سوريا في 19 تموز".

وبيّن الأحمد أن الوضع الاقتصادي هو جزء من أسباب خروج الأهالي إلى الساحات، ناهيك عن تعنّت حكومة دمشق وعدم انفتاحها على الحوار وعدم تقبّل الطرف الآخر، وقال: "هذا ما أدى إلى انفجار الشارع في معظم المناطق، وترقّب الوعود التي طالت منذ 12 عاماً دون تنفيذها على الأرض الواقع.

وتطرّق الأحمد إلى دور ثورة شمال وشرق سوريا التي لاقت نجاحاً في عموم المنطقة، وقال: "لاحظنا خروج العديد من المدن السورية في تظاهرات مطالبة بالإدارة الذاتية".

وأكد موفق الأحمد أن حزب سوربا المستقبل يؤكد أن الحوار السوري، حول طاولة مستديرة تضم كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء منطقة أو طرف سياسي مؤثر بالمعادلة السورية، كفيل بحلّ الأزمة السورية.

(أ ب)

ANHA