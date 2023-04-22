​​​​​​​طعن امرأة في مخيم الهول

نقلت مصادر من داخل مخيم الهول الذي يحوي الآلاف من عوائل مرتزقة داعش ونازحين سوريين وعراقيين، أن مجموعة ملثمة مجهولة الهوية، اعترضت وفي تمام الساعة 13.00 من اليوم، امرأة سورية في القطاع السادس من المخيم.

المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا أشارت أن المرأة، تدعى دعاء إسماعيل 27 وتنحدر من مدينة حلب، وأكدت أنها تعرضت لـ5 طعنات سكين، ونقلت على أثرها إلى مشفى في مدينة الحسكة، وحالتها الصحية حرجة.

ويُعد مخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم وشهد حالات عديدة من القتل أو الضرب أو الطعن، ويقف خلفها نساء داعشيات متطرفات، وبدورها اطلقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية حملتين باسم" الإنسانية والأمن".

وحذّرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وفي أكثر من محفل من خطورته .

(سـ)