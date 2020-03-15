​​​​​​​تعليق صلاة الجمعة والجماعة في كافة المساجد والجوامع شمال شرق سوريا

أصدرت الإدارة الذاتية قراراً حمل رقم /23/ منعت من خلاله التجمعات والدخول إلى مناطق الإدارة الذاتية، وكذلك تعطيل المعاهد والمدارس، وبناء على هذا القرار أصدر مؤتمر المجتمع الإسلامي الديمقراطي تعميماً كتابياً، كشف من خلاله تعليق صلاة الجمعة والجماعة في كافة المساجد والجوامع في شمال وشرق سوريا حتى إشعار آخر.

وأكد المؤتمر على الاكتفاء برفع الأذان وتعقبيه بقول المؤذن "صلوا في بيوتكم، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام"، وإلغاء كافة التجمعات الدينية والمناسبات الاجتماعية، وتعليق كافة الدروس الدينية وحلقات الشكر ودروس القرآن الكريم في المساجد درءاً للمفاسد.

(س ع/أ ب)

ANHA