​​​​​​​تعليق جلسة محاكمة متهمين بقتل شقيقتين

في 24 أيلول المنصرم، أجلت محكمة الشعب في ناحية تربه سبيه، الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقتل الشقيقين آسيا إبراهيم (16عاماً) وأمينة إبراهيم (18عاماً)، إلى بداية شهر تشرين الأول الجاري، بسبب فقدان متهم وهو والد الفتاتين الذي اعتقل بتهمة القتل وعيه، وغياب المتهمين الآخرين الهاربين.

وعقدت المحكمة اليوم، ثاني جلسات الدعوى المقامة بحق 7 أشخاص متهمين بقتل الشقيقتين آسيا وأمينة.

وحضر الجلسة 5 متهمين يحاكمون حضورياً، فيما تحضر إداريات منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة كطرف مدعي، وممثلات عن مؤتمر ستار كجهة مراقبة.

وبدأت الجلسة بقراءة اعترافات المتهمين الذين أدلوا بها أمام مكتب مكافحة الجريمة والنيابة العامة في ناحية تربه سبيه، بعدها تم الاستماع إلى إفادات المتهمين حول وقائع الجريمة ومشاركتهم فيها.

وقررت المحكمة تعليق جلسات الدعوى إلى الـ 16 من شهر تشرين الأول الجاري.

ماذا جرى؟

في 12 تموز المنصرم، فقدت الشقيقتان آسيا إبراهيم حسين (16 عاماً) وأمينة إبراهيم حسين (18 عاماً) حياتهما في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، وادعت أسرتهما لدى نقل جثمانيهما إلى الهلال الأحمر الكردي بأنهما قد توفيتا نتيجة صعقة كهربائية.

وفور ورود البلاغ، سارعت النيابة العامة في الناحية وقوى الأمن الداخلي للتوجّه إلى موقع الواقعة، والبدء بالتحقيق، ليتبين خلال التحقيق أن الشقيقتين قد تعرضتا للقتل خنقاً، وعلى هذا الأساس، اعتقل في اليوم ذاته 5 أشخاص وهم (والد الشقيقتين وزوجة الأب و3 من أعمامهما)، وتم إصدار قرار باعتقال شخصين آخرين هما (عمة وعم الشقيقتين) لم يُلقَ القبض عليهما بعد.

(كروب/ي م)

ANHA