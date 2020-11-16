​​​​​​​تعليمات صحية وفريق تثقيف للحد من انتشار فيروس كورونا في الشدادي

وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل طاقم مستوصف الشدادي الطبي في مقاطعة الحسكة، وفي ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا يسعى طاقم المستوصف وفريق التثقيف الصحي إلى الحد من انتشاره من خلال توزيع البروشورات التي تتضمن طرق الوقاية السليمة والجلسات التي يقوم بها الفريق للمراجعين من أجل التوعية وتحذير الأهالي من الاستهانة بخطورة الفايروس.

وفي هذا السياق أشار، إداريّ المستوصف علي السعيد إلى ضرورة الالتزام بكافة الملاحظات الصحية للحد من انشتار الفيروس والإصابة به، وقال" إهماله قد يعود على المنطقة بكارثة إنسانية كبيرة".

وأوضح (السعيد)، إن بعض الأهالي لا يزالون يهملون فكرة الوقاية والحفاظ على صحتهم من الإصابة، وقال إن العديد منهم لا يعطون أهمية للبروشورات التي تقدم لهم.

هذا ويوجد في مدخل المستوصف خيمة عزل، وفاحص للحرارة إضافة لوجود مواد للتعقيم يستخدمها المراجعون قبل الدخول إلى مبنى المستوصف بغرض الحماية.

وبدوره ناشد السعيد الأهالي للالتزام بتعليمات خلية الأزمة والعمل وفق الإجراءات الصحية التي حُددت للوقاية والحد من الانتشار الكبير لفيروس كورونا.

ويُذكر أنّ خلية الأزمة في الإدارة الذاتية قد أصدرت قرارها باستمرار حالة الحظر الجزئي لغاية 23 تشرين الثاني الجاري، بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل غير مسبوق في مناطق شمال وشرق سوريا، للحفاظ على سلامة الأهالي.

فيما دخل إقليم الفرات اليوم في حالة حظر كلي كخطوة لمجابهة الفيروس والحد من اتساع نطاق انتشاره.

(سـ)

ANHA