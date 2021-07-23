​​​​​​​طالبان: لا سلام قبل إزاحة أشرف غني وكابول تدحض مزاعم سيطرة الحركة على معظم حدودها

وأعلن قادة حركة طالبان، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أنهم لا يريدون احتكار السلطة، لكنهم يصرون على أنه لن يكون هناك سلام في أفغانستان حتى يتم التفاوض على حكومة جديدة في كابول وإزاحة الرئيس أشرف غني.

وأوضح المتحدث باسم طالبان والعضو في فريق التفاوض للحركة، سهيل شاهين، موقف طالبان بشأن ما يجب أن يأتي بعد ذلك في بلد على حافة الهاوية.

وقال شاهين إن طالبان ستلقي أسلحتها عندما يتم تشكيل حكومة تفاوضية مقبولة لجميع أطراف الصراع في كابول وتذهب حكومة غني.

وتابع شاهين "أريد أن أوضح أننا لا نؤمن باحتكار السلطة لأن أي حكومة ’سعت‘ لاحتكار السلطة في أفغانستان في الماضي، لم تكن ناجحة"، وكان على ما يبدو يشير في ذلك التقدير إلى حكومة طالبان التي استمرت 5 سنوات.

وأضاف المتحدث باسم طالبان "لذلك لا نريد تكرار نفس الصيغة"، بحسب الأسوشيتد برس.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، ترأس منافس أشرف غني ووزير خارجية أفغانستان الأسبق، عبد الله عبدالله، وفدًا رفيع المستوى إلى الدوحة لإجراء محادثات مع قادة طالبان، وانتهت بوعود بالمزيد من المحادثات، بالإضافة إلى اهتمام أكبر بحماية المدنيين والبنية التحتية.

ووصف شاهين المحادثات بأنها بداية جيدة. لكنه قال إن مطالب الحكومة المتكررة بوقف إطلاق النار أثناء بقاء غني في السلطة ترقى إلى مستوى المطالبة باستسلام طالبان، وقال "إنهم لا يريدون مصالحة، لكنهم يريدون الاستسلام".

وتابع أنه قبل أي وقف لإطلاق النار، يجب أن يكون هناك اتفاق على حكومة جديدة "مقبولة لنا وللأفغان الآخرين". ثم "لن تكون هناك حرب".

وأضاف شاهين إنه في ظل هذه الحكومة الجديدة، سيُسمح للمرأة بالعمل والذهاب إلى المدرسة والمشاركة في السياسة، لكن سيتعين عليها ارتداء الحجاب.

وفي وقت سابق من الأسبوع المنصرم، قال الضابط العسكري الأميركي الكبير، الجنرال مارك ميلي، في مؤتمر صحفي في البنتاغون، إن طالبان لديها "زخم استراتيجي"، ولم يستبعد سيطرة طالبان الكاملة. لكنه قال إن ذلك ليس حتميًّا، وتابع "لا أعتقد أن اللعبة النهائية قد كتبت بعد".

وفي سياق آخر، قالت الحكومة الأفغانية إن إعلان حركة طالبان سيطرتها على نحو 90 % من الحدود الأفغانية "محض كذب"، وفقًا لفرانس برس.

وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع فواد أمان للوكالة، أن ما أعلنته حركة طالبان دعاية لا أساس لها، وذلك بعد يوم على إعلان الحركة الذي لم يكن ممكنًا تأكيده من مصادر مستقلة.

وفي الأثناء، يتقدم آلاف الأفغان الذين يستطيعون تحمّل نفقات السفر للحصول على تأشيرات لمغادرة أفغانستان، خوفًا من الانزلاق العنيف إلى الفوضى.

واكتمل انسحاب الولايات المتحدة والناتو بنسبة تزيد عن 95 بالمئة، ومن المقرر أن ينتهي بحلول 31 آب/ أغسطس المقبل.

(د ع)