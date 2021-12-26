وقررت حركة طالبان حل الهيئة المستقلة للانتخابات في أفغانستان والتي أنشئت في ظل الحكومة السابقة، فيما قال متحدث باسم الحكومة لوكالة "فرانس برس" أمس السبت إنه "لا حاجة" للهيئة حالياً.

وكانت طالبان حلت في وقت سابق من هذا الأسبوع لجنة الطعون الانتخابية ووزارتين، إحداهما للسلام والأخرى للشؤون البرلمانية.

وصرّح المتحدث بلال كريم لوكالة "فرانس برس" أنه "في الوقت الحالي، لا حاجة إلى وجود هاتين الوزارتين وهذه الهيئات".

وأنشئت الهيئة المستقلة للانتخابات عام 2006 بعد سقوط نظام طالبان السابق (1996-2001). وكلفت بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وكان موظفوها مستهدفين بشكل مستمر بهجمات تشنّها الحركة.

بدوره، قال المسؤول الكبير في النظام السابق حليم فدائي إن القرار أظهر أن "طالبان لم تتغير وأنها لا تؤمن بالديمقراطية، وأنها تصل إلى السلطة عبر الرصاص وليس عبر صناديق الاقتراع"، وفق تعبيره.

واستولت حركة طالبان على السلطة في 15 آب/ أغسطس، مطيحة بالحكومة السابقة، بعد أن أكملت القوات الأجنبية انسحابها السريع من البلاد بعد عقدين من الحرب.

(د ع)