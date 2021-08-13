​​​​​​​طالبان تسيطر على عاصمة ولاية هلمند ومجلس الأمن بصدد فرض عقوبات عليها

وقال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مسودة بيان تندد بهجمات حركة طالبان على مدن وبلدات أفغانية فيما تسبب بخسائر في صفوف المدنيين.

وتهدد مسودة البيان بفرض عقوبات بسبب انتهاكات وأعمال تهدد السلم والاستقرار في أفغانستان.

ويتعين أن يوافق أعضاء المجلس الخمسة عشر جميعاً على البيان الرسمي، الذي أعدت مسودته إستونيا والنرويج.

وتؤكد المسودة أيضاً أن المجلس لن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية.

وتقول المسودة "يندد مجلس الأمن بأشد العبارات الممكنة بالهجمات المسلحة لحركة طالبان على مدن وبلدات في أنحاء أفغانستان، فيما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين".

وتؤكد المسودة أيضاً أن المجلس مستعد "لفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم الضالعون في هجمات استهدفت مدنيين، وعلى الأفراد أو الكيانات المشاركين في أو الداعمين لأعمال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن".

السيطرة على عاصمة ولاية هلمند

وأعلن مصدر أمني، اليوم الجمعة، سقوط مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند جنوبي أفغانستان في أيدي حركة طالبان، وكما زعمت الحركة، فجر اليوم، أنها استولت على قندهار ثاني أكبر مدينة أفغانستانية، مما يترك العاصمة فقط وبعض المناطق حولها تحت سيطرة الحكومة الأفغانية.

وقال متحدث باسم طالبان عبر حساب موثّق على تويتر أنه "تم فتح قندهار بالكامل وعناصرنا وصلوا إلى ساحة الشهداء في المدينة".

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

هذا وكانت قد سيطرت حركة طالبان منذ بدء القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد على مدينة بل خمري (ولاية بغلان)، وفايزاباد عاصمة ولاية بداخشان، وزرنج (ولاية نمروز)، وتالقان (ولاية تخار)، وشبرغان (ولاية جوزجان)، وساري بول، وقندوز، عاصمتا الولايتين اللتان تحملان ذات الاسم، وعاصمة ولاية فراح غرب البلاد، وقبلها مدينة إيبك عاصمة ولاية سمنغان، ويوم أمس سقطت مدينة غزنة جنوب غرب كابول في أيدي الحركة.

(ل د)