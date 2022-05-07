​​​​​​​طالبان تستمر بتضييق الخناق على المرأة وتفرض ارتداء البرقع في الأماكن العامة

وأمر القائد الأعلى لحركة طالبان، هبة الله أخوند زاده، النساء في أفغانستان بارتداء البرقع في الأماكن العامة في إطار فرض قيود أكثر صرامة على النساء منذ سيطرة الحركة المتشددة على الحكم العام الماضي.

وجاء في مرسوم صادر عن أخوند زاده، كشفت عنه سلطات حركة طالبان أمام الصحفيين في كابول "ينبغي عليهن وضع التشادري (البرقع) تماشياً مع التقاليد"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضاف المرسوم أن النساء متوسطات العمر "ينبغي أن يغطين وجوههن باستثناء العينين بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالاً من غير المحرمين".

كما أشار إلى أنه "يفضل أن تلازم النساء المنزل، إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج".

وكانت حركة طالبان قد ألغت وزارة شؤون المرأة الأفغانية في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، واستبدلت بها وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ورغم زعمها أنها ستحكم بشكل "أكثر اعتدالاً" مقارنة بفترة حكمها البلاد بين عامي 1996 - 2001، لم تسمح طالبان لمعظم النساء بالعودة إلى العمل وفرضت قواعد حول لباسهن في الجامعات.

كما أبلغت حركة طالبان في آذار/ مارس من العام الجاري، شركات الطيران في أفغانستان أن النساء لا يمكنهن السفر جواً سواء في رحلات داخلية ودولية من دون محرم.

(د ع)