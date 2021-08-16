​​​​​​​طالبان تشترط مغادرة القوى الأجنبية من أفغانستان قبل الشروع في الحكم

وأشار قيادي في حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، إنه من المبكر التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم في أفغانستان.

ولكن حركة طالبان اشترطت مغادرة كل القوات الأجنبية قبل تشكيل هيكل جديد للحكم، عقب استعادتها السيطرة على العاصمة الأفغانية بعد عقدين من إزاحتها عن السلطة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقال قائد في الحركة لرويترز، اليوم، إن طالبان لن تشكل هيكلاً جديداً للحكم إلا بعد رحيل القوات الأجنبية، مضيفاً أن المسلحين يعيدون تنظيم صفوفهم في مختلف الأقاليم.

وكانت حركة طالبان أعلنت انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابول أمس الأحد مع رحيل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة ومسارعة الدول الغربية لإجلاء مواطنيها اليوم الاثنين.

(د ع)