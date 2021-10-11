​​​​​​​طالبان تجري مفاوضات مع موسكو للاعتراف بحكومتها وواشنطن ترهن ذلك بأفعالها

وتتطلع حركة طالبان إلى اعتراف دولي بحكومتها الجديدة؛ ففي الوقت الذي صرح فيه المتحدث باسم الحركة أنها تجري مفاوضات مع روسيا للاعتراف بها، تشدد واشنطن على أن الحكم على طالبان سيكون مرهوناً بأفعالها لا بأقوالها.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في حديثه لوكالة "تاس" الروسية: "نجري مفاوضات مع روسيا، وقبل كل شيء حول الاعتراف بحكومتنا وفتح السفارات".

ورداً على سؤال حول أسباب عدم الاستئناف الكامل لعمل مطار كابول الدولي أجاب مجاهد: "نعمل على استئناف الرحلات الدولية من كابول، لكن توجد صعوبات".

وفي حديثه حول احتمال تعيين مسؤولين جدد في السفارة الأفغانية لدى موسكو قال: "هذا ما ستحله وزارة الخارجية الأفغانية. من المهم حالياً أن تستأنف السفارة الأفغانية لدى موسكو والسفارة الروسية لدى كابول عملهما بنظام عادي. وبعد ذلك سندرس مسألة تغيير الدبلوماسيين".

أما الجانب الأميركي، فقال في أول اجتماع مباشر له مع طالبان أن الحكم على الحركة "سيكون مرهوناً بتصرفاتها لا أقوالها فقط".

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، إن الوفد الأميركي في محادثات الدوحة ركّز على المخاوف المتعلقة بالأمن والإرهاب والممر الآمن للمواطنين الأميركيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والأفغان، وكذلك على حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة المعقولة للنساء والفتيات في جميع جوانب المجتمع الأفغاني.

وأفادت أن الجانبين ناقشا أيضاً توفير الولايات المتحدة مساعدات إنسانية قوية مباشرة للشعب الأفغاني.

وأعلنت حركة "طالبان" الأحد أن الولايات المتحدة وافقت على تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، بينما ترفض الاعتراف السياسي بحكام الحركة الجدد للدولة.

وقالت، إن "المحادثات التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة جرت بشكل جيد، مع إفراج واشنطن عن مساعدات إنسانية لأفغانستان، بعد الموافقة على عدم ربط هذه المساعدات بالاعتراف الرسمي بطالبان".

(د ع)