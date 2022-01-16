​​​​​​​طالبان تفرض قيوداً قمعية جديدة والنساء في كابول يعترضن

لم تتوقف الاحتجاجات النسائية منذ أن استولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان منتصف آب/ أغسطس العام الفائت، وآخرها خروج تظاهرة تطالب بالعدل والحرية، قبل أن تواجه بعنف من قبل عناصر الحركة، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

وجاءت الاحتجاجات عقب نشر طالبان أحكام تخص ملابس النساء وتفرض قيوداً جديدة عليهن، الأمر الذي قوبل برفض من قبلهن.

وعلى الرغم من الوعود والتطمينات التي أطلقتها طالبان بعد سيطرتها على البلاد، فإن القلق تملّك العديد من النساء في أفغانستان.

يشار إلى أن طالبان منعت النساء قبل أيام من ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، وفق ما أكد بعض مالكي النوادي الرياضية.

ومنذ سيطرتها على العاصمة الأفغانية، رسمت أسئلة كثيرة حول توجهات طالبان، فيما يتعلق بحقوق المرأة في البلاد، لا سيما بعد أن فتحت المدارس والجامعات للذكور فقط.

كما عمدت إلى الطلب من بعض الموظفات في المؤسسات العامة البقاء في منازلهن، وقد أثارت تلك الخطوات قلق آلاف النساء في أفغانستان، فضلاً عن تنديد المنظمات الحقوقية الدولية.

يذكر أنه خلال فترة الحكم الأولى لطالبان من 1996 إلى 2001، استبعدت النساء إلى حد كبير من الحياة العامة، ولم يكنّ قادرات على مغادرة منازلهن إلا فيما ندر.

كما حرمن من التعليم والسفر، فضلاً عن العمل في معظم الوظائف والقطاعات.

(ل د)