​​​​​​​طالبان تدعو بايدن إلى الالتزام باتفاق انسحاب القوات الأمريكية

ودعت حركة طالبان، اليوم، الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى الالتزام باتفاق شباط/ فبراير لسحب القوات الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الحركة في بيان "نود أن نؤكد للرئيس الأمريكي الجديد المنتخب والإدارة المستقبلية أن تنفيذ الاتفاقية هو الأداة الأكثر منطقية وفعالية لإنهاء الصراع بين بلدينا".

وستسحب الولايات المتحدة قواتها بموجب الاتفاق الذي ينص على أن يكتمل الانسحاب بحلول أيار/ مايو، بشرط ضمانات أمنية معينة، ومع ذلك، تصاعدت أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد مع هجوم طالبان على عواصم المقاطعات، كما تعثرت المحادثات في العاصمة القطرية.

وأثارت مجموعات مثل الأمم المتحدة تساؤلات بشأن تنظيم القاعدة، حيث قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة لبي بي سي الشهر الماضي إن الجماعة لا تزال "مرتبطة بشدة" مع القاعدة.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد جعل إنهاء الحرب في أفغانستان بمثابة وعد كبير في حملته الانتخابية، وقال في تغريدة في أكتوبر/ تشرين الأول إن القوات قد تخرج من أفغانستان بحلول عيد الميلاد.

(م ش)