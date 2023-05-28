​​​​​​​طالبان تعلن تدمير منشآت حدودية إيرانية

قالت حركة طالبان إنها "دمرت 18 منشأة حدودية إيرانية"، في وقت أصدرت فيه ما تسمى دائرة الاتصالات الاجتماعية لحركة طالبان بياناً كشفت فيه أن "الحرس الثوري نفذ هجمات إرهابية من نقاطه الحدودية الضخمة".

من جهته، زعم قيادي في حركة طالبان عبد الحميد خراساني في خطاب مصور: "إذا سمح لنا الشيوخ، فسنستولي على طهران"، حسب شبكة روسيا اليوم.

يأتي ذلك عقب اشتباكات مع حركة طالبان في محافظة سيستان وبلوشستان الحدودية، أمس، أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين بعد محاولة اقتحام الأراضي الإيرانية.

وأوضح حرس الحدود الإيراني، "وقع الاشتباك بسبب محاولة مسلحين مجهولين الدخول إلى الأراضي الإيرانية، ما أسفر عن تبادل إطلاق النار بين الطرفين، وخسائر كبيرة في صفوف المسلحين".

ووفقاً لوكالة "إيرنا"، بدأت عناصر طالبان صباح أمس، بإطلاق النار على مركز ساسولي الحدودي في منطقة زابل".

وأعلنت الوكالة، مصرع 3 عناصر من حرس الحدود الإيراني، عقب اندلاع اشتباك مع قوات طالبان قرب مركز ساسولي الحدودي في منطقة زابل، الحدودية المحاذية لأفغانستان، الأسبوع الماضي.

ويعود سبب النزاع بين طهران وكابول إلى منطقة متنازع عليها تقع فيها خزانات للمياه على الحدود بين البلدين، ويتبادل الطرفان الاتهامات بالتصعيد.

(د ع)