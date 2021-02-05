​​​​​​​طالبان مجددًا...مقتل 16 عنصرًا من الأمن الأفغاني في هجوم مسلح

قال مصدر أمني، اليوم الجمعة، إن الهجوم الذي استهدف موقعًا أمنيًّا، وقع الليلة الماضية، بحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

إلى ذلك، أوضح أحد أعضاء المجلس الإقليمي في قندوز، رباني رباني، أن الهجوم وقع في منطقة خان آباد، وأنه تم احتجاز اثنين من قوات الأمن الافغاني خلال الهجوم.

ويأتي الهجوم وسط تزايد حاد في العنف بالبلاد، على الرغم من جهود السلام الحالية، في حين لم تتوفر مزيد من التفاصيل عن الهجوم حتى الآن.

والثلاثاء، قُتل 3 على الأقل، وأصيب 7 في سلسلة تفجيرات بأفغانستان، بعدما دعت دول غربية طالبان إلى إنهاء موجة العنف في البلاد.

وفي وقتٍ سابق، قال الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وعدد من السفارات الغربية إن طالبان تتحمّل مسؤولية "معظم هذا العنف الموجه في أفغانستان".

وتوقفت محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية، فيما يراجع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، اتفاقًا لسحب القوات الأميركية بحلول أيار/ مايو من العام الجاري.

(د أ)