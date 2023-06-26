​​​​​​​تأكيدات على اتباع نهج المقاومة في وجه الاحتلال التركي

لاقى الاستهداف الأخير لدولة الاحتلال التركي في الـ 20 من شهر حزيران الجاري، والذي أسفر عن استشهاد الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش، وعضو المجلس فرات توما، بالإضافة إلى إصابة الرئيس المشترك للمجلس كابي شمعون، ردود فعل غاضبة من قبل أهالي شمال وشرق سوريا.

في هذا السياق، أشارت المواطنة من ناحية تل تمر بمقاطعة قامشلو، سمر خليل، إلى هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وقالت: "صعّد الاحتلال التركي من وحشية هجماته على مناطقنا بعد فوز أردوغان في الانتخابات التركية على جميع المكونات دون تفرقة".

وشددت سمر خليل في حديثها بالقول: "سنواصل مقاومتنا في وجه الاحتلال التركي وجميع من يتعدى على أرضنا، فلن نخطو خطوة للوراء، ولن نتخلى عن مناطقنا".

وأدانت المواطنة من ناحية تل تمر، فتوش الحسن، الهجمات التركية التي تطال ناحية تل تمر بشكل مستمر "ندين بشدة الهجمات التركية التي تطال ناحية تل تمر وتبث الرعب بين الأهالي".

وطالبت فتوش الحسن، القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل في الهجمات التي تشنها تركيا على شمال وشرق سوريا، في استهدافاها اللا إنسانية واصفة إياها "بالعدوانية".

وأكدت على المقاومة حتى "آخر قطرة دم في أجسادنا، وسنقدم الغالي والنفيس حتى تحرير أرضنا من الاحتلال".

من جهتها، بينت المواطنة من ناحية تل تمر، روناز يوسف، أن دولة الاحتلال التركي تهاجم بجميع الإمكانات والطرق المنطقة، وقالت: "يهاجم الاحتلال الفاشي بجميع الطرق والأساليب الوحشية مناطقنا، في رغبة منه لاحتلال أراضينا وكسر إرادة الشعوب المقاومة".

ونوّهت روناز يوسف، إلى أن الاحتلال التركي يستهدف النساء الرياديات اللواتي لعبن دوراً مهماً في بناء المجتمع الديمقراطي في ثورة روج آفا، مؤكدة "سنواصل السير على خطا شهيداتنا وجميع شهداء درب الحرية، وسنبقى نساند قواتنا العسكرية حتى آخر قطرة دم في أجسادنا".

)م ح(

ANHA