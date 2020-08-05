وأعلنت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري إلى 18 أغسطس الجاري، بعدما كان من المقرر النطق به بعد غد الجمعة.

ويأتي قرار التأجيل في أعقاب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية، وخلف مقتل نحو 135 شخصاً وإصابة نحو 4 آلاف آخرين.

ويحاكم في القضية 4 رجال متهمين بتدبير التفجير، الذي أودى في 2005 بحياة رفيق الحريري و21 آخرين.

والمحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير، وفي حوادث قتل سياسية أخرى تمت في البلد في الفترة ذاتها تقريباً. وسيكون الحكم الذي سيصدر في هذه القضية أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.

(ي ح)