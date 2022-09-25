​​​​​​​طاجيكستان وقرغيزستان توقعان بروتوكولاً لإنهاء النزاع الحدودي

وأعلن كامشيبيك تاشييف رئيس هيئة الأمن القومي في قرغيزستان، إن ممثلي بلاده وطاجيكستان وقعوا اليوم الأحد، على بروتوكول لإنهاء النزاع المسلح في القسم المشترك من الحدود بين الدولتين، فيما وقع على الوثيقة من الجانب الطاجيكي رئيس لجنة الدولة للأمن القومي سايمومين ياتيموف.

وأضاف تاشييف، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الوزراء بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية: "تم توقيع البروتوكول الخاص بإنهاء النزاع مع الجانب الطاجيكي".

وأعرب عن أمله بأن يلتزم الطرفان بصرامة بالشروط المحددة فيه، وقال: "لقد حل السلام اليوم. ويمكن لسكان منطقتي ليلاك وباتكن، الذين تركوا منازلهم في السابق، العودة إليها وستساعدهم السلطات في ذلك".

ووقع أول تبادل لإطلاق النار في الأشهر الأخيرة على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان في 14 أيلول/ سبتمبر، وتصاعد التوتر بين الجانبين ليلة 16 أيلول/ سبتمبر.

(د ع)