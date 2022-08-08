​​​​​​​تاجر أسلحة في قبضة قوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، فإن قوات مكافحة الجريمة ألقت القبض اليوم، على تاجر أسلحة في أحد أحياء مدينة الرقة، بحوزته أسلحة.

وأضاف الموقع "توصلت قوات المكافحة للاشتباه بأحد الأشخاص من خلال الرصد والمتابعة أنه يعمل في تجارة الأسلحة وبيعها للمواطنين، حيث تم جمع الأدلة والثبوتيات حول تورطه بهذا العمل.

كما سارع أعضاؤنا بمداهمة منزله وتوقيفه بحوزته الأسلحة التالية:

- مسدس عيار 9 عدد (1)

- مسدس عيار 7 عدد (1)

- كلاشنكوف عدد (1)

أثناء التحقيق معه اعترف أنه يتاجر بالأسلحة لقاء مبالغ مالية، لتقوم قواتنا بتحويله مع الأسلحة المضبوطة إلى هيئة النيابة العامة لينال جزاء مخالفته للقانون وتعريض حياة أبناء شعبنا للمخاطر".

(ف)