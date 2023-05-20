​​​​​​​تأجّج الاحتجاجات في إيران على خلفية إعدام 3 معتقلين

أعدمت السلطات الإيرانية، صباح اليوم، 3 معتقلين بعد أن جرى نقل المعتقلين الثلاثة "سعيد كرافاند، شهاب كرافاند وصمد كرافاند" إلى سجن قزل حصار في مدينة كرج الإيرانيّة.

وعلى أثرها خرج الايرانيين إلى الشوارع للتنديد بعمليات الإعدام هذه، حيث شهد عددٌ من المدن، أبرزها؛ أصفهان، طهران، كرج، زهيدان احتجاجاتٍ.

ردّد المحتجّون خلالها شعارات "الموت للديكتاتور"، "نقسم على المقاومة حتّى النهاية"، "الموت لخامنئي" وأشعلوا النار في الشوارع.

وكانت سلطات الدولة الإيرانية قد أعدمت أول أمس ثلاثة معتقلين آخرين وهم ماجد كاظمي، صالح مير هاشمي وسعيد يعقوبي بذريعة مشاركتهم في مظاهرة أصفهان وقتلهم لثلاثة عناصر من قوات الأمن الإيرانية.

(ر)