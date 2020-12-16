​​​​​​​تأهيل طريق الرقة - الحسكة في مقدمة خطط هيئة البلديات للعام المقبل

حظر الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت جميع لجان الإدارة المحلية والبلديات في مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي البداية قرأت جميع اللجان تقاريرها السنوية التي تتضمن الأعمال التي قاموا بها خلال العام الفائت خلال الاجتماع، بالإضافة إلى المعوقات التي واجهتهم ومقترحات لتطوير العمل خلال العام القادم.

التقارير تضمنت أيضاً طرح مشاريع جديدة حيوية واستراتيجية هدفها تحسين الواقع الخدمي في مناطق شمال وشرق سوريا.

ودارت النقاشات فيما بين اللجان والرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبلديات حول بعض المعوقات التي واجهت اللجان التي تلخصت في مسألة نقص كميات الزفت في المناطق بشكل عام بالإضافة إلى مشاكل مياه الشرب في دير الزور وغيرها من المناطق التي تعاني من مشاكل المياه.

الخطط المستقبلية للهيئة في العام القادم

وأكد الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبلديات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوزيف لحدو خلال لقاء لـ ANHA بأنه سيتم استكمال إعادة تأهيل الطريق الواصل بين الرقة والحسكة (طريق أبيض)، بالإضافة إلى العمل على إعادة تأهيل جسر الرقة الجديد.

جوزيف لحدو أكد بأنه في حال استمرت التهديدات التركية لمناطق شمال وشرق سوريا ستؤثر سلباً على أعمال الهيئة في شمال شرق سوريا بالإضافة إلى تدني سعر صرف الليرة السورية.

وأوضح لحدو" أن الهيئة ستستمر بمخططها فيما يخص مكب القمامة في قامشلو الذي سيتم توسيعه ليضم الحسكة أيضاً".

لحدو بين" بسبب عدم وجود مادة البيتومين والأم سي زيرو التي تستخدم في الأسفلت بادرت الهيئة إلى إنشاء مصفاة تنتج من مادة الفيول بيتومين وأم سي زيرو سيستخدمونها للتزفيت في مناطق شمال وشرق سوريا وستحل مشاكل الزفت في جميع المناطق".

ومن الخطط المستقبلية لهيئة الإدارة المحلية والبلديات إنشاء دائرة خدمات فنية في كافة الأقاليم باستثناء الرقة كونه يوجد فيها مثل هذه الدائرة، بالإضافة إلى مديرية للطرق العامة مهمتها تأهيل الطرق العامة والجسور والعبارات الصندوقية وغيرها من الأمور التي تخص الطرق.

واختتم الاجتماع بتكريم هيئة الإدارة المحلية والبلديات للجان الإدارة المحلية والبلديات عن طريق تقديم هدية رمزية لهم تقديراً لجهودهم التي بذلوها خلال عام 2020.

(خ ج/م)

ANHA