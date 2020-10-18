​​​​​​​تأهُّل فريقي روج آفا وهُلّك رجال إلى دور نصف النّهائيّ لكرة القدم بحلب

وأُقيمت مباراتان لدور ربع النهائي على ملعب مقاومة شهداء حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث أقيمت المباراة الأولى بين فريقي التحالف الوطني وهُلّك رجال فانتهت بفوز فريق هُلّك رجال بـ 10 أهداف مقابل 8 أهداف.

وأمّا المباراة الثانية بين فريق روج آفا وفريق هُلّك شباب، وانتهت بفوز فريق روج آفا بـ 12 هدف مقابل 8 أهداف.

فتأهّل كلّ من فريق روج آفا وهُلّك رجال إلى دور نصف النهائي للدوري.

هذا، وستُقام مباراتان لدور ربع النهائي يوم غد، مباراة بين فريقي بلدية رجال والأسايش، ومباراة بين فريقي الفوج وهُلّك يبلسي.

ومن المتوقّع أن تُقام المباراة النهائية لكرة القدم بتاريخ 24/أكتوبر الحالي.

(إ)

ANHA