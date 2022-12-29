أعلنت أوكرانيا عن وقوع هجوم صاروخي روسي جديد، صباح الخميس، وسمع دوي انفجارات في مدن عدة، قالت السلطات إنها جاءت من أنظمة دفاع جوي أسقطت صواريخ.

وكتب المستشار الرئاسي، أوليكسي أريستوفيتش على فيسبوك أن "أكثر من 100 صاروخ انطلقوا في موجات عدة وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد".

وذكرت وكالة رويترز وتقارير إعلامية محلية، أن دوي انفجارات سُمعت في كييف وجيتومير وأوديسا، كما أفادت بوقوع عدة انفجارات في مدن دنيبر ونيكوبول وسومي وخاركوف.

وقال الجيش الأوكراني إن "القوات الروسية كثفت هجماتها بقذائف المورتر والمدفعية على مدينة خيرسون، فيما تمارس أيضاً ضغوطاً مستمرة على طول الخطوط الأمامية في المناطق الشرقية من البلاد".

روسيا ترفض "خطة سلام" زيلينسكي

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، إن بلاده لن تتحدث مع أي طرف على أساس "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن سلطات كييف ليست مستعدة للحوار.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة روسية "من الواضح أن كييف ليست مستعدة للحوار... و"صيغة سلام" زيلينسكي بشأن انسحاب قواتنا من الأراضي الروسية في دونباس وشبه جزيرة القرم وزابوروجيا وخيرسون ودفع تعويضات من جانب روسيا بمساعدة الغرب، والاعتراف بالمحاكم الدولية هي مجرد أوهام، طبعاً لن نتحدث مع أي طرف في ظل هذه الظروف.

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي خلال خطاب على الإنترنت عن رؤيته لخطوات استعادة السلام في أوكرانيا، تتضمن 10 نقاط، من بين مقترحاته السلامة النووية، أمن الغذاء وأمن الطاقة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا و"انسحاب القوات الروسية" ووقف الأعمال القتالية و"عودة العدالة" والتصدي لإبادة البيئة ومنع التصعيد، بالإضافة إلى توثيق (إضفاء الطابع القانوني) لحالة "نهاية الحرب".

(د ع)