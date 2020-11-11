​​​​​​​تأهب إسرائيلي خشية عمليات في الضفة وغزة وحدود لبنان

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أن الأخيرة تتأهب خشية من أحداث تصعيد في الضفة وغزة وحدود لبنان.

وقال الموقع إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاندلاع مواجهات في الضفة عقب تشييع صائب عريقات، وتصعيد في قطاع غزة، في الذكرى السنوية لاغتيال ابو العطا.

وأشار الموقع إلى أن "الجيش يستعد لاحتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أبو العطا، لذلك عزز من منظومات الدفاع الجوي في مناطق مختلفة من البلاد".

وبحسب ما نقله الموقع، " فإن تقديرات الجيش تشير إلى أن الجهاد الإسلامي مقتنع أن الرد على اغتيال أبو العطا لم يكن كافيًا، ويخطط لعملية انتقامية واسعة، لذلك رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب على الحدود مع القطاع، تحسبًا لوقوع عمليات أمنية في المنطقة الحدودية".

وعلى صلة، ذكر الموقع أن "الجيش الإسرائيلي يتخوف من قيام حزب الله بتنفيذ عملية انتقامية، تزامنًا مع كلمة أمينه العام حسن نصر الله اليوم".

وأشار إلى أن الطوافة المُسيّرة التي أسقطها الجيش الإسرائيلي، أمس، أرسلها حزب الله للبحث عن أهداف إسرائيلية، من أجل تنفيذ عمليات انتقامية.

(ع م)