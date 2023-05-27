​​​​​​​طائرتان مسيّرتان وراء انفجار في مبنى إداري لخط أنابيب روسي

ألحق انفجار بمنطقة بسكوف الروسية الحدودية مع بيلاروسيا، السبت، أضراراً بمبنى إداري تابع لخط أنابيب نفطية، وفق تأكيد السلطات المحلية السبت، وأضاف حاكم المنطقة أن الهجوم الذي تم بطائرتين مسيّرتين لم يوقع قتلى أو جرحى.

أعلن حاكم منطقة بسكوف الروسية ميخائيل فيديرنيكوف على تطبيق تلغرام، السبت، أن انفجاراً في المنطقة الواقعة قرب الحدود مع بيلاروسيا ألحق أضراراً بمبنى إداري تابع لخط أنابيب نفطي.

وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وفي وقت لاحق، قال حاكم فيديرنيكوف أن تحقيقاً أولياً أظهر أن الهجوم تم بطائرتين مسيّرتين.

(م ش)