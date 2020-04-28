​​​​​​​طائرة مُسيّرة تركية ترتكب مجزرة في ليبيا

قال اللواء احمد المسماري في بيان" جريمة جديدة من جرائم السفاح المعتوه رجب طيب أردوغان ضد الشعب الليبي والعرب، فقد أقدم الطيران التركي المُسيّر مساء اليوم، على ارتكاب مجزرة أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الوافدة في عمل إجرامي تبنته ما تسمى حكومة الوفاق غير الشرعية وإعلامها العميل المستقر في تركيا وطرابلس زاعمة استهداف شحنة عسكرية".

وأكد المسماري أن طيران المعتوه عجز عن المواجهة في محاور الشرف التي جعلت من طائراته أضحوكة العالم، فتوجه إلى قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية وغيرها في الأماكن المفتوحة البعيدة عن الجبهات والمدن والقرى الآمنة، وكان آخرها هذا القصف الذي استهدف فجر اليوم " منحلًا للعسل " بسيارات كانت تنقل المنحل في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة.

وأكد اللواء مسماري أن المعتوه أردوغان عدو العرب والمسلمين يواصل سياسة التضييق على عيش المواطنين وتجارتهم في ظل هذه الظروف المعيشية البائسة، ظنا منه أنه سيجوّع الليبيين بمثل هذا القصف الإجرامي وقطع الغذاء والدواء عنهم، حتى ينجح في تركيعهم تحت أقدامه كما فعل أجداده العثمانيون المهزومون في عالمنا العربي لكن هيهات هيهات .

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري:" العزاء والمواساة لذوي الشهداء والقصاص قادم لا محالة".

(آ س)