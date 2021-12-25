طائرة مسيرة تركية تستهدف منزلا في كوباني استهدفت طائرة مسيرة تركية مساء اليوم منزلا شرقي مدينة كوباني. خبر 25 كانون الأول 2021, السبت - 17:40 2021-12-25T17:40:00 كوباني وأفاد مراسلو وكالتنا ان طائرة مسيرة تركية استهدفت منزلاً شرقي مدينة كوباني. (م ع/م) ANHA إقرأ أيضاً الكلدانيون يتمنون أن يكون العام القادم عام تحرير القائد أوجلان جسدياً احتفل أهالي قرية خانكي الكلدانية التابعة لناحية د... قسد تعلن اعتقال أحد أخطر أمراء داعش والمسؤول عن مخطط اقتحام سجن الحسكة أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن اعتقال أحد أخطر أم... غارات روسية جديدة على مرتزقة داعش في البادية جددت المقاتلات الروسية قصفها على البادية، إذ استه...