​​​​​​​طائرة مسيرة تركية تستهدف منزلا في كوباني

استهدفت طائرة مسيرة تركية مساء اليوم منزلا شرقي مدينة كوباني.
خبر 2021-12-25T17:40:00 كوباني

وأفاد مراسلو وكالتنا ان طائرة مسيرة تركية استهدفت منزلاً شرقي مدينة كوباني.

(م ع/م)

ANHA


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