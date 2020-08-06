​​​​​​​طائرة مسيرة تقصف منشأة مدنية في قامشلو وإصابة أحد العمال فيها

قصفت طائرة مسيرة تركية منشأة مدنية لصناعة الكبلات الكهربائية في مدينة قامشلو، وأصيب على اثرها مدني بجروح نقل على اثرها للمشفى لتلقي العلاج.
خبر 2020-08-06T20:18:00 قامشلو

سمع مساء اليوم الخميس دوي انفجار في حوالي الساعة 18:30 في حي قناة سويس شرقي مدينة قامشلو، تبين أنه ناجم عن قذيفة اطلقتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي على منشأة مدنية لصناعة الكابلات الكهربائية وأصيب في القصف أحد العمال.

المواطن شيخ زين وهو أحد عمال المنشأة اوضح لوكالتنا ANHA  :" كان هناك طائرة مسيرة تحوم فوق المنشأة عدة ساعات، ثم قصفت المشنأة بقذيفة وأصيب أحد زملائنا بجروح بليغ تم نقله إلى المشفى".

شيخ زين أكد بأن المنشأة مدنية ويعمل فيها العشرات من الأهالي، مستنكراً أفعال الاحتلال التركي تلك بحق المدنين.


إقرأ أيضاً