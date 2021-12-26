​​​​​​​طائرة مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق إقليم عفرين

تحوم طائرة مسيّرة للاحتلال التركي فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة.
خبر 2021-12-26T08:22:00 مركز الأخبار

وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة.

(س ر)

ANHA


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