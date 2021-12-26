طائرة مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق إقليم عفرين تحوم طائرة مسيّرة للاحتلال التركي فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة. خبر 26 كانون الأول 2021, الأحد - 08:22 2021-12-26T08:22:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً TEV-DEM تدين صمت المجتمع الدولي وتحث الشعب على مواجهة الدولة الفاشية التركية حثّت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) شعب شمال وشرق س... أمهات الشهداء والمقاتلين: نثمّن عالياً نضال ومقاومة الكريلا ضد المحتل التركي أثنت أمهات الشهداء والمقاتلين على نضال ومقاومة قو... شيخموس أحمد: يجب فصل السياسة عن العمل الإنساني وفتح معبر تل كوجر أكد شيخموس أحمد أن قرار إغلاق معبر تل كوجر قرار سيا...