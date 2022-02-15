طائرة مسيّرة للاحتلال التركي تحلق في سماء قامشلو تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيّرة للاحتلال التركي في سماء مدينة قامشلو. خبر 15 شباط 2022, الثلاثاء - 10:34 2022-02-15T10:34:00 قامشلو وأفادت مصادر لمراسلينا بأن الطائرة المسيّرة تابعة للاحتلال التركي، وتحوم الآن في سماء مدينة قامشلو من جهة حي قدوربك. (آ) إقرأ أيضاً المسيرة الراجلة للشبيبة تتجه نحو مدينة كوباني في يومها الثالث انطلقت المسيرة الراجلة التي أطلقتها حركة الشبيبة ... TEV-ÇAND: سنجعل 2022 عاماً لحرية القائد عبد الله أوجلان شددت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن ال... دمشق.. مقتل وإصابة 12 عنصراً من قوات حكومة دمشق بانفجار في حافلة مبيت قتل عنصر من قوات حكومة دمشق وأصيب 11 أخرون بانفجار ع...