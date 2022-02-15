​​​​​​​طائرة مسيّرة للاحتلال التركي تحلق في سماء قامشلو

تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيّرة للاحتلال التركي في سماء مدينة قامشلو.
خبر 2022-02-15T10:34:00 قامشلو

وأفادت مصادر لمراسلينا بأن الطائرة المسيّرة تابعة للاحتلال التركي، وتحوم الآن في سماء مدينة قامشلو من جهة حي قدوربك.

(آ)


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