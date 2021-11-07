طائرة مسّيرة تركية تحوم فوق كوباني وشرقها تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق كوباني وشرقها. خبر 07 تشرين الثاني 2021, الأحد - 10:12 2021-11-07T10:12:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم فوق كوباني وشرقها. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في جبل الزاوية شهدت المحاور الجنوبية في جبل الزاوية بريف إدلب الج... الكردستانيون يدينون استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد الكريلا أدان الكردستانيون وأصدقاؤهم في مدينة مانهايم الأل... زيادة التدهور الاقتصادي والفلتان الأمني.. عين على مناطق حكومة دمشق صُنفت سوريا بأنها البلد الأول عربياً في ارتفاع معد...