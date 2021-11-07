​​​​​​​طائرة مسّيرة تركية تحوم فوق كوباني وشرقها

تحوم في هذه الأثناء، طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق كوباني وشرقها.
خبر 2021-11-07T10:12:00 مركز الأخبار

وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم فوق كوباني وشرقها.

(س ر)

ANHA


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