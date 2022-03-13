​​​​​​​طائرة حربية مجهولة الهوية تحوم في سماء كوباني

تحوم في هذه الأثناء طائرة حربية مجهولة الهوية في سماء مقاطعة كوباني.
خبر 2022-03-13T18:05:00 كوباني

أفاد مراسلونا من المنطقة بسماع صوت طيران حربي يحوم في سماء مقاطعة كوباني في هذه الأثناء دون معرفة هويتها.

(ل)

ANHA


إقرأ أيضاً