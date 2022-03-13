طائرة حربية مجهولة الهوية تحوم في سماء كوباني تحوم في هذه الأثناء طائرة حربية مجهولة الهوية في سماء مقاطعة كوباني. خبر 13 آذار 2022, الأحد - 18:05 2022-03-13T18:05:00 كوباني أفاد مراسلونا من المنطقة بسماع صوت طيران حربي يحوم في سماء مقاطعة كوباني في هذه الأثناء دون معرفة هويتها. (ل) ANHA إقرأ أيضاً حركة الطلبة الديمقراطيين تفتتح مركزاً لها في الطبقة افتتحت حركة الطلبة الديمقراطيين، مركز الشهيدة فيا... العشرات في منبج يحتفلون بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية تحت شعار "بإرادتنا وجدت إدارتنا"، نظمت الإدارة الم... بالصور والفيديو.. الثلج يكسو مقاطعة الشهباء هطلت الثلوج منذ ساعات الصباح الأولى في جميع أنحاء ...