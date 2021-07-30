​​​​​​​طائرة استطلاع تركية تستهدف مدنيين جنوب مدينة كوباني

وأفاد مراسل وكالة أنباء هاوار من موقع الحدث بأن أضراراً مادية لحقت بالسيارتين اللتين استهدفتا من طائرة مسيرة وذلك في قرية قومجي(٢٥ كيلو متر)، جنوب مدينة كوباني على طريق كوباني – حلب.

ولم يصب المدنيون بأية جروح نتيجة الاستهداف، فيما طوقت قوى النجدة والأمن الداخلي والترافيك موقع الاستهداف وبدأت باتخاذ الاجراءات اللازمة.

يشار إلى أن طيران الاستطلاع التركي يستهدف عادة المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا، وقد كانت آخر عملية استهدفت منزل القائد في قرية علبلور، وقبلها تم استهداف منزل للمدنيين في قرية مميت، وسبقها ارتكاب مجزرة في قرية حلنج اسفرت عن استشهاد ٣ نساء في ال ٢٣ من حزيران العام الفائت.

(ج)

ANHA