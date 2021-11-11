طائرة استطلاع للاحتلال التركي تحوم في سماء ريف منبج الشمالي تحوم في هذه الأثناء طائرة استطلاع للاحتلال التركي في سماء ريف منبج الشمالي. خبر 11 تشرين الثاني 2021, الخميس - 20:28 2021-11-11T20:28:00 منبج أفاد مراسلونا من المنطقة بأن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء ريف منبج الشمالي. (ل) ANHA إقرأ أيضاً الأمن الداخلي يلقي القبض على شخصين متهمين بارتكاب جريمة قتل امرأة في دير الزور ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على رجلين متهمين بارت... اشتباكات عنيفة بين مرتزقة تركيا في كل من عفرين وكري سبي المحتلتين اندلاع اشتباكات عنيفة بين مرتزقة ما تسمى "فيلق الش... طائرتا استطلاع للاحتلال التركي تحومان في سماء مدينة قامشلو تحوم في هذه الأثناء طائرتا استطلاع للاحتلال الترك...