​​​​​​​طائرة استطلاع للاحتلال التركي تحوم في سماء ريف منبج الشمالي

تحوم في هذه الأثناء طائرة استطلاع للاحتلال التركي في سماء ريف منبج الشمالي.
خبر 2021-11-11T20:28:00 منبج

أفاد مراسلونا من المنطقة بأن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء ريف منبج الشمالي.

 (ل)

ANHA


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